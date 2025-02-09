Пять женщин после процедуры ЭКО в Москве оказались в инфекционной больнице

Пять пациенток были срочно доставлены в инфекционное отделение больницы после прохождения процедуры экстракорпорального оплодотворения в одном из медицинских учреждений Москвы. По информации, полученной телеканалом РЕН от источника, у всех женщин наблюдаются схожие симптомы.

Как рассказал Вадим Кем, супруг одной из пострадавших женщин, его жена уже не в первый раз проходит лечение в клинике. В первый раз процедура ЭКО прошла успешно, но во второй раз у женщины возникли осложнения, и сейчас она находится в тяжёлом состоянии в инфекционной больнице.

«Я планирую разбираться с ситуацией, хочу понять, что там произошло. В первый раз все было нормально. В клинике был еще один случай, у девушки такие же симптомы. Может, это как-то связано с ошибкой клиники», — рассказал Кем.

Мужчина был обеспокоен состоянием своей жены. Медики инфекционной больницы, в свою очередь, не стали давать ему ложных надежд.

Ранее сообщалось, что камин взорвался в квартире на севере Москвы, пострадавшая с ожогами доставлена в институт Склифосовского.