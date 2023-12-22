«Пятая часть всех бронирований»: россияне массово поедут в Москву на Новый год

Москва стала самым популярным направлением у туристов в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Авиасейлс», оказавшиеся в распоряжении редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Пятая часть всех забронированных авиабилетов на этот период приходится на столицу — 19%. Доля бронирований выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. В среднем туристы проведут в городе шесть дней из восьми праздничных выходных», — сообщили в «Авиасейлс».

В целом, отметили аналитики, за 2023 год количество купленных авиабилетов по этому направлению увеличилось на 8%.

«Чаще всего в столицу летали из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. В среднем в городе проводили четыре дня, а билеты покупали за 14 дней до вылета. Средний чек на билеты в столицу туда-обратно — 11346 рублей», — добавили в компании.

Согласно данным интерактивного путеводителя «Короче», самые популярные московские достопримечательности у туристов — парк «Зарядье», кремль в Измайлово и Красная площадь.

Ранее в России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.