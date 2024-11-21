Пятая часть жителей Рязанской области проведут новогодние каникулы на работе

Около 20% жителей Рязанской области в новогодние каникулы станут работать. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что среди этих людей - рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медсестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал отелей, видеооператоры и фотографы.

Отмечается, что почти 40% планируют также провести большую часть предстоящих каникул дома. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьей, посетить театры, музеи, кино и детские елки.

Добавляется, что 10% предпочтут отдых на даче, а еще 6% отправятся в гости к друзьям и родственникам. Кроме того, 3% собираются путешествовать по России. Самыми популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал.

Ранее сообщалось, что жители столицы готовы подработать на праздниках за 20 тысяч рублей.