Пятьдесят ярмарок провели в Московской области за неделю
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
На прошлой неделе на территории 28 округов Подмосковья прошли 50 ярмарок, сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Наибольшее количество прошло в Зарайске, Щелково, Истре, Одинцовском и Волоколамском городских округах. В основном они были посвящены осеннему сезону и сбору урожая, также на них представлены товары из регионов России», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Всего в этом месяце для жителей проведут порядка 200 ярмарок. На них жители могут приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия и другие товары локальных производителей. Полный список ярмарок размещен здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.