Пятьдесят ярмарок провели в Московской области за неделю

«Наибольшее количество прошло в Зарайске, Щелково, Истре, Одинцовском и Волоколамском городских округах. В основном они были посвящены осеннему сезону и сбору урожая, также на них представлены товары из регионов России», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Всего в этом месяце для жителей проведут порядка 200 ярмарок. На них жители могут приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия и другие товары локальных производителей. Полный список ярмарок размещен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.