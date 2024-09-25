Пятьдесят километров новых тротуаров построили вдоль региональных дорог в Подмосковье

В Подмосковье завершили строительство пятидесяти километров новых тротуаров вдоль региональных дорог, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новые пешеходные зоны повысят безопасность, снизят вероятность аварий с участием пешеходов и обеспечат удобный подход к домам, больницам, остановкам и образовательным учреждениям.

Самые длинные тротуары построили в пяти округах — Пушкино, Серпухове, Щелково, Коломне и Кашире, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В тридцати округах Подмосковья построили шестьдесят четыре новых тротуара общей протяженностью более пятидесяти километров. Чтобы маломобильным пешеходам было комфортно, тротуары обустраивают с пониженными съездами и бордюрным камнем», — уточнил глава областного Минтранса.

Сейчас в девяти округах Подмосковья продолжается строительство одиннадцати новых тротуаров, работы проходят в том числе в Наро-Фоминске и деревне Леоново под Егорьевском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.