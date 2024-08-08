Пятеро человек погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

В Боготольском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием грузовика, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Пятеро человек ехали с похорон друга, который незадолго до сегодняшней трагедии разбился в ДТП с машиной скорой помощи в том же районе в возрасте 20-ти лет.

В автомобиле находились 19-летний водитель, 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года. Все пятеро погибли.

По данным прокуратуры, автомобиль Toyota двигался в сторону Ачинска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

Водителя грузового автомобиля обследовали и отпустили домой для дальнейшего лечения. Под контролем прокуратуры проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пакет с головой человека обнаружили у озера в Томской области.