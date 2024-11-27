Пятеро иностранных граждан в Рязани планируют заключить контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах РФ

В Рязани военные следователи проводят рейды, в рамках которых напоминают иностранцам, получившим российское гражданство, об обязанности по постановке на воинский учет. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в ходе очередного рейда на торговых и строительных площадках были проверены 21 человек, трое из которых доставлены в военкомат для постановки на воинский учет, а также пятеро иностранцев изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Сила РФ.

Отмечается, что в целом в Рязанской области с начала текущего года на воинский учет принято свыше 700 натурализованных граждан, из них свыше 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы.

Ранее сообщалось, что в августе в регионе восемь иностранцев решили заключить контракт с Вооруженными Силами РФ.