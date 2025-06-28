Пятеро юных жителей Химок получили первые паспорта из рук главы округа Елены Земляковой

В выставочном комплексе «Артишок» состоялась праздничная церемония, на которой пять юных жителей Химок получили свои первые паспорта. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Важное событие для детей прошло под руководством главы Химок Елены Земляковой, председателя Совета депутатов Сергея Малиновского и помощницы Химкинского прокурора Амалии Абрамовой.

«Сердечно поздравляю наших молодых граждан! Желаю им с честью и достоинством носить звание гражданина Российской Федерации. Этот день пусть станет началом увлекательного пути. Будьте ответственными, целеустремленными и всегда верными Родине», — отметила Елена Землякова.

Она предложила подросткам гордиться своим паспортом и помнить, что ребята являются будущим страны. Помимо паспортов, ребята также получили подарки и Конституцию Российской Федерации, которая является основным законом государства.

«Сегодня для меня настал лучший день в жизни! Я была уверена, что все будет не так замечательно, но на самом деле это круто. Я испытала невероятные эмоции!» — осталась в восторге юная химчанка Рузанна Андреасян.

Ранее сообщалось, что шесть школьников из Химок сдали ЕГЭ по информатике на максимальный балл. Так, стобалльниками стали трое выпускников из Химкинского лицея — Олег Собчук, Михаил Редров и Вениамин Гусаров. Кроме того, 100 баллов набрали Владислав Искрин из Аэрокосмического лицея, Матвей Галактионов из школы «Лига первых» и ученик гимназии № 9 Кирилл Гнездилов.