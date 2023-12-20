Пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

Автобус столкнулся с легковушкой на трассе Тюмень – Омск в Тюменской области, сообщают в пресс-службе ГИБДД по региону в среду, 20 декабря.

По официальной информации, инцидент случился утром среды на 219 километре трассы Тюмень-Омск, что Голышмановском горокруге Тюменской области. Там столкнулся «Опель» и автобус ПАЗ – иномарка выехала на встречку и врезалась в автобус, где были рабочие одного из предприятий. Известно, что в результате инцидента пострадали пятеро.

Речь идет, уточнили в пресс-службе ведомства, о двух водителях, пассажирках машины 22 и 33 лет, а также 67-летнего пассажира автобуса. Также известно, что у тех, кто пострадал, не зафиксировано серьезных травм.