Выехавшие на ПМЖ в Нидерланды российские граждане пожаловались на якобы по вине властей этой европейской страны заражение смертоносным вирусом, передает Mash со ссылкой на проживающего там подписчика Telegram-канала по имени Роман.

Как рассказал молодой человек, в Нидерландах врачи при помощи местных спецслужб намеренно заражают россиян в медицинских учреждениях. На сегодняшний день известно о минимум пяти летальных случаях с начала года.

«Из симптомов заболевания Роман выделил сильную головную боль, тошноту и высокую температуру. В среднем с момента заражения до смерти проходило около четырех дней», — рассказал Роман.

Мужчина добавил, что заражение неизвестным смертельным вирусом выявили уже у минимум 100 россиян. Молодой человек призвал посольство РФ в Нидерландах и полицию разобраться в происходящем.

Ранее сообщалось, что на севере Нигерии в городе Зария произошла вспышка неизвестного смертельного вируса.