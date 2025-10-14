Пятерых одним ударом: российских боец Мио представлен к званию Героя России

Российский военнослужащий с позывным Мио, который в одиночку противостоял пятерым украинским солдатам во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, получил представление к званию Героя России. Эту информацию во вторник, 14 октября, передал телеканал «Звезда».

Напомним, накануне в зоне СВО в ходе освобождения населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области российский военнослужащий с позывным Мио в одиночку победил пятерых солдат ВСУ.

«Сейчас Мио выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России», — передает телеканал.

Командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады, известный под позывным Тиктак, в разговоре с корреспондентом «Звезды» Александром Тарасенко высоко оценил действия бойца Мио. По его словам, таких солдат немного.

«Всё сделал правильно — задача выполнена на пять с плюсом», — сказал он.

Тарасенко отметил, что бросить гранату не составляет труда, однако гораздо сложнее предсказать действия противника и своевременно занять стратегически выгодную позицию. Именно от этого зависит успех маневра.а.

