Пятерых взрослых и ребенка вытащили из горящего дома в Лабытнанги

В жилом доме в Лабытнанги вспыхнул пожар, который мог погубить целых шесть жизней. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление МЧС по ЯНАО.

Огонь распространился на 27 квадратных метров в жилом малоэтажном доме на ул. Магистральная, 37. Возгорание зафиксировали в 09:43 по местному времени. Огнеборцы оперативно прибыли на место.

Пожар удалось локализовать за считанные минуты, но полноценное тушение продолжалось до 10:46, пока спасатели не убедились в полной ликвидации пожара.

МЧС отмечает, что из деревянного дома вытащили пятерых взрослых и одного малолетнего ребенка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при взрыве газа в гараже в Серпухове.