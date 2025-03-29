Пятилетняя девочка утонула в водоеме у частного дома на севере Москвы

В одном из частных домов на севере Москвы произошла трагедия: пятилетняя девочка упала в водоём и погибла. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры города.

По имеющимся данным, происшествие случилось в субботу, 29 марта, когда родители ребенка были в гостях у хозяев дома. Девочка ненадолго осталась без внимания взрослых, и в этот момент она упала в водоем. Малышка не смогла выбраться из воды.

«Сегодня около частного домовладения на Новосходненском шоссе 5-летняя девочка упала в водоем. Малолетняя скончалась», — отмечается в заявлении.

Прокуратура следит за тем, чтобы все детали произошедшего были установлены, а также за тем, как проходит и какие результаты дает процессуальная проверка.

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