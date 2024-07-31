Пятнадцать МКД поставили на кадастр в Подмосковье в прошлом месяце

Пятнадцать многоквартирных домов (МКД) поставили на кадастровый учет в Подмосковье в прошлом месяце, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Так, общая площадь жилфонда, получившего кадастровые номера в июне, составила свыше четырехсот тысяч квадратных метров. Речь идет о новых домах в том числе в жилых комплексах «Катуар» и «Ярославский» в Мытищах, в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе, в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах и ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске.

Благодаря постановке дома на кадастровый учет владельцы квартир могут зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового детского сада в Солнечногорске.