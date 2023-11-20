Пятнадцать новых детсадов построят в девяти округах Подмосковья за счет бюджета в 2024 году
Фото: [Министерство стройкомплекса Подмосковья]
В следующем году в Подмосковье за счет средств бюджета планируют возвести пятнадцать новых детских садов в девяти городских округах, сообщила пресс-служба областного министерства строительного комплекса.
Работы проведут в рамках госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры, уточнили в ведомстве. Так, три детсада планируют ввести в Красногорске, по два — в Лобне, Подольске, Мытищах и Люберцах, по одному — в Щелково, Балашихе, Сергиевом Посаде и Солнечногорске.
Суммарно в данных детсадах будет создано свыше 4,5 тысячи мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе ремонтируют около 4,5 тысячи МКД.