Пятнадцать объектов начали строить в Московской области на прошлой неделе

На прошлой неделе в Московской области началось строительство 15 объектов. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

Так, например, в Ленинском округе возводят склады и магазин, в Люберцах — жилье, пристройку на 550 мест к зданию СОШ № 19 и детский сад № 2 на 360 мест. В Красногорске пройдет реконструкция логистического складского корпуса ООО «КНАУФ ГИПС», в Истре — склада со вспомогательными сооружениями. В Орехово-Зуево и Балашихе также появятся котельные, в Солнечногорском округе в деревне Юрлово — локальные очистные сооружения поверхностного стока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.