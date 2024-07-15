Пятнадцать тысяч тонн почты перевезли на автомобилях в Нижегородской области в прошлом году

В минувшее воскресенье отмечался День российской почты. В Нижегородской области в 2023году на автомобилях перевезли 15 тыс. тонн почты, а на самолетах — 195 тонн. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление статистики.

Уточняется, что в целом по стране в структуре «Почты России» сегодня работают свыше 300 тыс. человек и открыто около 38 тыс. отделений.

Ранее сообщалось, что жители Московской области могут приобрести нелекарственные препараты более чем в 600 отделениях «Почты России» в регионе в рамках реализации проекта «Витрина здоровья». Это средства для оказания первой помощи, БАДы, витамины, кремы и другое.