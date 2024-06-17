«Витрина здоровья» представлена в подмосковных отделениях Почты России

Жители Подмосковья могут приобрести нелекарственные препараты более чем в 600 отделениях Почты России в регионе в рамках проекта «Витрина здоровья». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В частности, им доступны средства для оказания первой помощи, БАДы, витамины, кремы. Кроме того, в отделениях можно приобрести термометр и ряд средств, которые подойдут для домашней аптечки.

«Почта в малых населенных пунктах становится мультифункциональной <…>. Там, где рядом нет отделения банка, магазина, аптеки, почтовое отделение берет на себя эти функции, заботится о том, чтобы все самое важное было в шаговой доступности», — отметил руководитель по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Отметим, что проект запустили в феврале 2023 года. Ознакомиться с отделениями, где они представлены такие витрины, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.