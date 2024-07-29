Пятый детский сад готов к открытию в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на ввод нового детского сада, рассчитанного на триста шестьдесят малышей, в эксплуатацию на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе.

Данный садик построен в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Его общая площадь составляет чуть менее пяти тысяч квадратных метров метров, для малышей предусмотрено 15 групп, в каждой — игровая, буфетная, раздевальная, спальня и санузел.

На втором этаже расположен зал для физкультурных занятий, кружковая для творческих занятий, кабинет психолога и логопеда. На третьем — просторный зал для музыкальных занятий с кладовой для инвентаря. При входе в здание предусмотрено лобби, помещение охраны и пожарного поста.

Примечательно, что в жилом комплексе уже построены четыре детских сада на 1440 мест и две школы суммарно для 2200 учеников. На данный момент также возводят две школы, детский сад, а также поликлинику на 1000 посещений в смену для взрослых и детей.

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