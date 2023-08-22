Пятый детский сад начнут строить в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

В жилом комплексе «Бригантина» городского округа Долгопрудный за счет внебюджетных источников финансирования возведут пятый детский сад, рассчитанный на посещение 135 детей. Соответствующее разрешение областное Минжилполитики выдало девелоперу проекта ГК «Гранель».

Дошкольное образовательное учреждение расположат в корпусе № 1. Здесь для детей обустроят групповые, залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищевой и медицинский блоки. Отметим, что в рамках проекта в жилом комплексе сданы уже восемь домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.