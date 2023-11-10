Пятый канал показал обновленный логотип, созданный с помощью искусственного интеллекта

Нейросети завоевали огромную популярность и прочно вошли в жизнь многих людей, если не каждого человека. Впрочем, уже практически все телезрители Пятого канала смоги соприкоснуться с работами ИИ в прямом эфире.

Известно, что команда телевизионного бренда с помощью нейросетей выполнила эфирное оформление и провела рестайлинг своего логотипа, впервые задействовав системы машинного обучения в творческих целях. Об этом также пишет KP.RU.

К слову, дизайн лого остался узнаваемым, ведь на нем красуется все та же несменная цифра пять. Однако, на ней появились множество граней, которые, возможно, символизируют многогранность контента Пятого канала. Сообщается, что логотип выполнен в нескольких цветовых вариантах, которые будут регулярно меняться в эфире.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что нейросеть помогла выявить почти сто тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья с начала года.