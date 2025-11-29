Пламя охватило Афипский НПЗ после ночной атаки беспилотников на Кубани

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода утром 29 ноября зафиксировано возгорание, возникшее после атаки беспилотников на Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, передает РЕН ТВ.

В сообщении уточняется, что пострадавших нет, а сотрудники предприятия были оперативно выведены в убежище, заявили в оперштабе.

По предварительной информации, огонь охватил около 100 кв. м. Часть технологического оборудования получила повреждения, тогда как резервуарные емкости остались целы, отметили в штабе.

На объекте продолжают работать пожарные расчеты и специалисты экстренных служб, сообщили в оперштабе.

