Пламя охватило Афипский НПЗ после ночной атаки беспилотников на Кубани

Афипский НПЗ на Кубани загорелся после удара дронов
Фото: [Фото: медиасток.рф]
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода утром 29 ноября зафиксировано возгорание, возникшее после атаки беспилотников на Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, передаетРЕН ТВ.
В сообщении уточняется, что пострадавших нет, а сотрудники предприятия были оперативно выведены в убежище, заявили в оперштабе.
По предварительной информации, огонь охватил около 100 кв. м. Часть технологического оборудования получила повреждения, тогда как резервуарные емкости остались целы, отметили в штабе.
На объекте продолжают работать пожарные расчеты и специалисты экстренных служб, сообщили в оперштабе.
