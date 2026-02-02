В Омской области арестовали 14-летнего подростка, готовившего нападение на школу

В Омской области задержали и арестовали подростка, подозреваемого в подготовке массового убийства в школе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации.

По информации следствия, несовершеннолетний детально разработал план вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений региона. Он хотел расправиться как с учениками, так и с учителями.

К счастью, реализовать свой преступный замысел ему не удалось — силовики вышли на него заблаговременно. Суд избрал в отношении 14-летнего подозреваемого меру пресечения в виде ареста до 28 марта. Следствие по этому делу продолжается.

