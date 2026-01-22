Школьник в Татарстане отравил одноклассников, подмешав им в напитки реактивы из игрушечного набора

В Татарстане школьник подмешал химические реактивы из игрушечного набора в напитки своих одноклассников. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Газета.Ru».

Отмечается, что спустя время несколько детей почувствовали недомогание. Их доставили в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. С несовершеннолетним хулиганом работают правоохранители, которые выясняют мотив такого поступка.

Это происшествие случилось вскоре после резонансного нападения в лицее Нижнекамска. Там семиклассник пронес в школу нож, петарды, маску и тактические перчатки и ранил уборщицу.

По информации источников, мальчик мог совершить преступление из-за буллинга. По другим данным, ребенок напал на школу после смерти своей подруги.

Ранее одноклассница напавшего в Нижнекамске подростка рассказала о сообщении, которое подросток опубликовал вскоре после своего поступка.