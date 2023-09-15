План по уборке озимых зерновых культур почти выполнили в Московской области

Озимые зерновые культуры в Московской области собрали с площади более 74 тысяч гектаров. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«В регионе на 89% выполнен план по уборке озимых зерновых культур. Валовый сбор составил 328 тысяч тонн, при средней урожайности 44,1 центнера на гектар», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что озимую пшеницу убрали на площади более 71 тысячи гектаров, валовый сбор составил более 313 тысяч тонн, а средняя урожайность — 44 центнера на гектар. Озимую рожь собрали с площади более двух тысяч гектаров, валовый сбор — 12 тысяч тонн, средняя урожайность — 49,5 центнера на гектар. Кроме того, валовый сбор озимой тритикале в регионе составил более двух тысяч тонн при средней урожайности 36,4 центнера на гектар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.