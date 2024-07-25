План по вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда» выполнили в Подмосковье досрочно

Региональный центр компетенций (РЦК) Подмосковья смогу закрыть годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда» за полгода, в 2024 году к нему присоединились 42 предприятия. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«275 подмосковных компаний участвуют в национальном проекте «Производительность труда». <…> Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. В 2025 году число участников планируется увеличить на 50», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в рамках нацпроекта регион способствует обеспечению рост производительности труда минимум на 5% в год на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. В проект включены ключевые отрасли экономики, в том числе, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.