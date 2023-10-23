План по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных удалось перевыполнить в Московской области

План по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Московской области перевыполнен, объем заготовки кормов составил 102%. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«В регионе уже заготовили более 882 тысяч тонн сенажа, около 660 тысяч тонн силоса и более 77 тысяч тонн сена. В целом на корову заготовлено 27,35 центнера кормовых единиц», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, в этом году в регионе удалось на 11% увеличить объемы заготовленного сенажа и на 18% — сочных кормов. В ведомстве добавили, что использование в рационе качественных кормов собственного производства помогает обеспечить реализацию генетического потенциала сельскохозяйственных животных и повысить молочную и мясную продуктивность скота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.