План Трампа по решению конфликта на Украине добавят в учебники

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может быть включен в российские единые учебники истории при подготовке новых изданий. Они будут учитывать современные исторические события, сообщил ТАСС один из авторов учебников, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В воскресенье, 20 апреля, Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что рассчитывает на достижение соглашения по урегулированию ситуации на Украине уже на предстоящей неделе.

Усилия, которые предпринимает администрация Трампа для поиска разумного решения украинского кризиса, а также масштабные изменения во внутренней политике США, безусловно, займут свое место на страницах учебников — как истории России, так и мировой истории, считает Мединский.

«Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — подчеркнул он.

При этом Мединский добавил, что не имеет права комментировать действия американского лидера.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее предложила Украине признать легитимным присоединение Крыма к России, а также отказаться от намерений вступать в НАТО.