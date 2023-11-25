Пластический хирург Исамутдинова рассказала о последствиях круговой подтяжки лица

Исамутдинова Гузаль Мелисовна является пластическим и реконструктивным хирургом. Как пишет портал «Дни.ру» , сами специалисты отмечают ежегодное повышение спроса людей на подобные манипуляции с собственным телом.

Раньше было особенно популярно увеличивать грудь и изменять нос, но сейчас эти хирургические вмешательства по востребованности догнали антивозрастные пластические операции.

Однако, они, как и любые, имеют свои противопоказания и последствия. Все, конечно, зависит от врача, методики и исходных данных пациента. К слову, легче после проведенной операции реабилитацию проходят люди, которые регулярно ухаживают за кожей.

Наркоз — это первый фактор риска и одна из потенциальных опасностей при проведении пластической операции. Для пациентов-курильщиков, а также страдающих диабетом или атеросклерозом, есть еще одна опасность, правда, довольно редкая — отмирание, некроз участков кожи.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Успенская обнажилась после неудачной операции у Тимура Хайдарова.