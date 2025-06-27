Пластического хирурга Лонскую отправили в колонию за неудачную операцию жене главы ФЕОР

Пластического хирурга Екатерину Лонскую приговорили к 11 годам колонии за неудачную операцию, проведенную жене президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР), сообщил SHOT. Ей также запретили заниматься медицинской деятельностью в течение 2,5 лет.

По информации телеграм-канала, Лонская обязана выплатить потерпевшей — Инне Бороде — компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.

В то же время сама пострадавшая требовала с хирурга сумму, превышающую 27 млн руб., — именно столько она заплатила за все операции, которые исправляли последействия хирургического вмешательства Лонской.

В октябре 2023 года Борода обратилась в частную клинику «КЛАЗКО» для удаления нависающей кожи на веках. В ходе операции, проведенной Лонской, что-то пошло не так — после нее жена главы еврейской общины не смогла полностью закрывать глаза, испытывала сильные боли и начала быстро терять зрение.

Исправить последствия неудачной операции помогла итальянская клиника, где после четырех дополнительных операций женщине удалось восстановить зрение примерно на 30% на одном глазу.

Защитником Борода выступал известный российский адвокат Александр Добровинский, которому, как он рассказывал ранее, поступали угрозы в связи с этим делом.

Ранее профессор Георгий Карапетян рассказал, кто не сможет обойтись без пластической операции.