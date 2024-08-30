Пластика, синтол и уколы: эксперты разоблачили подкачавшегося Киркорова

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров появился на публике с округленными бицепсами, о которых теперь говорят все звездные обозреватели и поклонники. Хирурги и тренеры в беседе gazetametro.ru изучили преображение артиста. Они объяснили, почему свою роль в наращивании мышц сыграл не только спорт, как об этом говорит сам эпатажный исполнитель.

Киркоров снова «наделал шуму». Поклонники только привыкли к его светлым волосам и другим переменам, как вдруг поп-король вышел в свет подкачанным. На обозрение он выставил округлые бицепсы, а вскоре с удовольствием ответил на вопросы журналистов. Даже при своем графике, по словам звезды, он занимается спортом якобы с пяти до 10 утра. Однако эксперты сильно сомневаются, что можно говорить только и физнагрузке.

Персональный фитнес-тренер Сергей Литовченко, например, указал на очевидную анатомическую диспропорцию. Такая получается при применении синтола, силикона и химии в целом. В возрасте Киркорова уже не накачаешь мышцы так хорошо самостоятельно, так как со временем у мужчин хуже выделяется тестостерон.

«Само по себе плечо разделяется на три пучка, передний, средний, задний, а у Киркорова оно словно превратилось в надутую шишку. <...> Здесь, вероятно, просто взяли и обкололи мышцы, но красоты нет. Я многим клиентам говорю: у нас красота не в худобе, не в большой массе. Красота тела — в пропорциях», — говорит фитнес-тренер.

Странно лишь то, что пластику и другие манипуляции Киркоров опровергает, хотя раньше в открытую признавался в искусственно накачанном прессе и ягодицах.

Косметолог и хирург Марият Мухина согласна с предположением фитнес-тренера. Она также указала на неравномерное расширение плеч.

«Скорее всего, это могут быть филлеры, импланты либо липофилинг (контурная пластика с использованием собственного жира). Их используют и для губ, и ягодиц, и для заполнения морщин. Мужчины тоже пользуются филлерами», — заявила специалист.

Минус филлеров в том, что они могут мигрировать в другую зону. Обновленное место нужно подкалывать, следить за поддержанием нужного результата. Впрочем, эксперты уверены, что поп-артист может себе это позволить.

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