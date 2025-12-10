Плата приватностью: юрист оценил шансы миллиардера Чигиринского спасти элитный дом в Барвихе от сноса

Инцидент с особняком миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе перерос из скандальной хроники в учебный кейс по градостроительному и природоохранному праву. Проверка выявила ключевое несоответствие: на части участка, где разрешены только объекты спортивного, рекреационного назначения или гидротехнические сооружения, открытые для публики, был возведен частный жилой дом. Это создаёт прямой риск признания постройки самовольной с последующим требованием о ее сносе. Однако, как поясняет в беседе с REGIONS бизнес-консультант и юрист Илья Русяев, у владельца теоретически есть шанс спасти имущество, но цена будет высока и непривычна — придется буквально открыть двери своего дома.

Стратегия спасения заключается не в оспаривании фактов, поясняет юрист, а в радикальном приведении объекта в соответствие с законом. Речь идет о полноценной реконструкции и смене функционального назначения здания. Проще говоря, частная трехэтажная резиденция должна быть перестроена и переоборудована в объект, который юридически и фактически подпадает под разрешенные виды использования — например, в спортивный клуб, фитнес-центр или общедоступный рекреационный комплекс.

Причем ключевое условие — реальный, а не формальный доступ для посетителей без закрытия территории. Кроме того, проект такой перестройки должен пройти все необходимые согласования с контролирующими органами.

Но архитектурная трансформация лишь часть задачи. Отдельный и, возможно, более сложный блок претензий связан с водным законодательством. Если часть построек или инфраструктуры незаконно расположена в водоохранной зоне реки Саминки или вмешивается в ее русло, простой смены статуса здания будет недостаточно.

«Если нарушения устранимы через реконструкцию, закон допускает такую модель, но только при полном соблюдении требований, включая доступ к водному объекту. Если же будет установлено, что первоначальные параметры участка противоречат водному праву или что объект заходит на территорию общего пользования, то изменения функционала здания в спортивный формат окажутся недостаточными», — подчеркнул юрист.

В любом случае в законе четко прописаны экологические и градостроительные нормы, с которыми должны считаться все независимо от статуса и капитала.

Александр Чигиринский — российский бизнесмен и один из акционеров девелоперской компании «Снегири девелопмент». Ему принадлежит до 60% акций.

