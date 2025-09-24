Штраф за курение в подъезде вырастет в 10 раз. Вы готовы платить 15 тысяч?

По прогнозам, в течение следующих двух лет в РФ с высокой долей вероятности (около 75%) может быть разработан и принят закон, предусматривающий существенное повышение штрафных санкций за употребление табачной и спиртной продукции в лифтах и на лестничных площадках многоквартирных домов. Об этом сообщила сенатор и глава СДСЖР Ольга Епифанова в интервью изданию «Газета.Ru».

По информации сенатора, данный законопроект уже находится на рассмотрении в Государственной Думе и, по мнению Епифановой, имеет все шансы получить одобрение большинства депутатов.

Предполагается, что размер штрафов может вырасти в десять раз: от 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. за первичное нарушение, а при повторном нарушении — до 30 тыс. руб. Для систематических нарушителей предусмотрена возможность административного задержания.

Основная цель предлагаемого закона — улучшение гигиенических условий в многоквартирных жилых зданиях и защита прав законопослушных жильцов от пагубных пристрастий их соседей. Епифанова подчеркнула, что подобная практика успешно реализуется в ряде государств, таких как Сингапур, Исландия и Новая Зеландия.

