Платежи за коммуналку разрешат вносить позже: что изменится с марта

С марта в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг: внести ежемесячный платеж можно будет до 15-го числа включительно. Новые правила призваны упростить расчеты для граждан и сократить число просрочек, сообщила агентству « Прайм » адвокат Елена Кудерко.

По словам юриста, с 1 марта предельная дата оплаты коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Решение связано с особенностями выплаты заработной платы в стране: по закону работодатели перечисляют доходы дважды в месяц — в первой и второй половине месяца.

Благодаря этому у граждан появится дополнительное время после получения зарплаты, чтобы распределить расходы и вовремя оплатить счета за ЖКУ.

Кудерко подчеркнула, что обновленный срок оплаты будет единым и обязательным. Управляющие компании или общее собрание собственников жилья не смогут изменить его по своему усмотрению.

Мера направлена на систематизацию платежей, снижение административных сложностей и улучшение взаимодействия между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.

