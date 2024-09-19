Платежная система PayPal введет комиссии за бездействие счетов россиян

С 7 октября американская электронная платежная система PayPal начнет взимать комиссии с россиян за неактивные счета. Информация об этом была опубликована в рассылке клиентам платежного сервиса, сообщил РБК.

«С целью поддержания вашего счета при наличии остатка на счете PayPal в любой валюте, мы вводим комиссию за продление обслуживания. Эта комиссия распространяется на личные и корпоративные счета и будет взиматься ежегодно с счетов с положительным балансом, если они не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в обновлениях пользовательского соглашения системы.

Согласно обновленным тарифам PayPal, комиссия составит 3,5 тыс. руб. (или эквивалентную сумму в другой валюте) либо всю оставшуюся сумму на счете, если на момент списания комиссии она меньше 3,5 тыс. руб.

Неактивным считается счет, в который пользователь не входил и не использовал для вывода средств.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на сбои в работе СБП.