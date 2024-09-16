Россияне пожаловались на сбои в работе СБП

Технические неполадки в работе сервиса были зафиксированы в нескольких регионах страны. Они препятствовали проведению различных финансовых операций. Об этом сообщил телеграм-канал Shot Проверка.

Согласно информации источника, жители Москвы и Московской области, Еврейской автономной и Мурманской областей, республик Карелия и Коми, а также Красноярского края жалуются, что не могут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

Сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП) начали происходить с четверга, 12 сентября. Судя по комментариям пользователей в соцсетях, у многих неполадки в работе сервиса не наблюдаются. У других же он полностью или частично не работает.

Ранее некоторым пользователям Wildberries отменили заказ раньше срока и сняли деньги за доставку.