Платформа ДЭГ для 500 рублей: в Госдуме предложили провести «новые выборы» купюры

Владислав Даванков, депутат Госдумы, выразил свою точку зрения касательно отмены голосования за дизайн обновленной 500-рублевой банкноты, поделившись своими мыслями в официальном телеграм-канале.

Парламентарий заявил, что решение о проведении нового этапа выбора дизайна является позитивным событием.

Даванков предложил организовать новый тур голосования, используя платформу дистанционного электронного голосования, которая планируется к применению на выборах в Госдуму, подчеркнув необходимость обеспечения честности и прозрачности процесса, исключив любые формы подкупа или давления на избирателей. Он предложил провести голосование в один день, обеспечив максимальную честность.

В первом туре голосования за внешний вид купюры, победителем стал Эльбрус, получивший поддержку 1,2 млн голосов. Основным конкурентом Эльбруса был комплекс «Грозный-Сити».

Ранее министр ЧР Дудаев обрадовался отмене голосования за выбор символов для 500-рублевки.