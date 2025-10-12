Платформа ДЭГ для 500 рублей: в Госдуме предложили провести «новые выборы» купюры
Депутат Даванков предложил новый раунд голосования за купюру 500 рублей
Владислав Даванков, депутат Госдумы, выразил свою точку зрения касательно отмены голосования за дизайн обновленной 500-рублевой банкноты, поделившись своими мыслями в официальном телеграм-канале.
Парламентарий заявил, что решение о проведении нового этапа выбора дизайна является позитивным событием.
Даванков предложил организовать новый тур голосования, используя платформу дистанционного электронного голосования, которая планируется к применению на выборах в Госдуму, подчеркнув необходимость обеспечения честности и прозрачности процесса, исключив любые формы подкупа или давления на избирателей. Он предложил провести голосование в один день, обеспечив максимальную честность.
В первом туре голосования за внешний вид купюры, победителем стал Эльбрус, получивший поддержку 1,2 млн голосов. Основным конкурентом Эльбруса был комплекс «Грозный-Сити».
Ранее министр ЧР Дудаев обрадовался отмене голосования за выбор символов для 500-рублевки.