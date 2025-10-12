Министр ЧР Дудаев прокомментировал отмену голосования ЦБ

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев радостно отреагировал на решение Банка России об отмене «несправедливого» голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей.

Недавно стало известно, что Центральный банк РФ принял решение прекратить процесс народного голосования, объяснив это обнаружением многочисленных попыток искусственного увеличения голосов за определенные варианты дизайна купюры с использованием технических средств.

«Я поздравляю всех нас с победой!!! Несправедливое голосование прекращено», — написал Дудаев в своем телеграм-канале.

Ранее Дудаев поддержал петицию к Путину по голосованию за символ банкноты в 500 рублей. В тексте петиции выражается обеспокоенность по поводу возможных нарушений в ходе голосования.