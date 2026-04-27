Плати или сгоришь: россиянин избил заводчанина ради выдуманного долга в 15 млн рублей

Житель Новокузнецка пришел на производство и вместо обычной смены пережил настоящий кошмар. Как пишет VSE42.Ru , в помещение ворвался агрессор, набросился на мужчину с кулаками и потребовал огромную сумму — 15 миллионов рублей. Причем потерпевший не был должен нападавшему ни копейки.

История, которая могла бы лечь в основу криминального триллера, развернулась в обычном производственном помещении южной столицы Кузбасса. Подсудимый, как установил суд, прекрасно знал, что у его жертвы нет никаких долговых обязательств. Тем не менее он ворвался к мужчине на работу и начал требовать деньги. Испугать жертву оказалось несложно: злоумышленник ударил потерпевшего по лицу и корпусу, а потом пообещал не останавливаться. С каждым новым ударом градус угроз повышался.

Но кульминацией стала не драка, а обещание сжечь помещение вместе с оборудованием. Потерпевший испугался не на шутку и согласился отдать требуемое. Агрессор добился своего — мужчина подчинился и начал искать возможность перевести 15 миллионов рублей.

Однако, оказавшись в безопасности, пострадавший не стал молчать. Он обратился в полицию, и стражи порядка быстро разобрались в ситуации. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве.

Центральный районный суд Новокузнецка изучил все обстоятельства и вынес жесткий приговор. Семь лет в исправительной колонии строгого режима — именно столько времени проведет за решеткой агрессор, решивший, что запугать и избить сослуживца проще, чем заработать деньги честным трудом. Теперь у него будет много свободных часов, чтобы подумать над своим поведением.

