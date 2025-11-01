«Платить придется в разы больше»: с 1 декабря кошельки автовладельцев опустеют. Это коснется почти каждого

С 1 декабря в России изменятся правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Правительство ввело новую схему, где ключевую роль будет играть мощность двигателя, что сделает ввоз многих иномарок значительно дороже. Об этом пишет ТАСС.

Российское правительство утвердило новый порядок расчета утилизационного сбора, который начнет действовать с начала зимы. Главным изменением стала прямая зависимость размера сбора от мощности двигателя по прогрессивной шкале. Теперь при расчете итоговой суммы будет учитываться не только тип и объем двигателя, как было ранее, но и количество лошадиных сил. Для машин с более мощными моторами будет применяться повышенный коэффициент, что заметно увеличит финальный платеж.

При этом для россиян, импортирующих машины для личного пользования, сохранили некоторые льготы. Однако они будут распространяться только на автомобили с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Владельцам более мощных иномарок, ввозимых даже для себя, придется уплачивать утильсбор по полной коммерческой ставке. Эти изменения затронут рынок как новых, так и подержанных импортных авто и могут серьезно скорректировать цены.

Ранее стало известно о том, что изменится в личных финансах с 1 ноября.