«Платите за невидимость шпиона»: как VPN готов продать пароли и историю болезней любого

Эксперты в области информационной безопасности прокомментировали реальные возможности сервисов VPN (виртуальных частных сетей). По их мнению, распространенное представление о полной анонимности при использовании таких сервисов является ошибочным, сообщает TagilCity.ru.

Генеральный директор IT-компании Lansecurity Николай Барков отметил, что коммерческий VPN-сервис скрывает трафик от интернет-провайдера и меняет IP-адрес, но его провайдер технически имеет полный доступ к данным пользователя. Идентификация возможна через отпечаток браузера, учетные записи и платежные данные. Барков подчеркнул, что использование VPN переносит доверие с одного провайдера на другого, но не обеспечивает невидимости.

Член Общественного совета при Минцифры Владимир Маслов заявил, что бизнес-модель многих сервисов, особенно бесплатных, подталкивает к агрессивной монетизации, включая возможную продажу данных пользователей. Независимый эксперт Артемий Васюков добавил, что анонимности в интернете не существует, а цифровой отпечаток браузера остается даже при использовании специальных средств.

Специалисты указывают, что VPN является легальным инструментом для шифрования трафика, например, в публичных сетях Wi-Fi, но не для гарантированного сокрытия личности. Для повышения приватности требуется комплексный подход с использованием нескольких технологий.

