«Платят одиночеством за спесь»: выяснилось, как вселенная наказывает всех гордецов

О высокомерных, якобы знающих все лучше других людях говорят, что у них синдром белого пальто. Такие люди стремятся быть выше окружающих, себя они считают непогрешимыми, эдакими святошами, а чужие ошибки вызывают у них волну возмущения и злобы.

Они редко обращаются к психологам, потому что считают себя идеальными. Однако вселенная их видит по-другому и иногда очень жестоко наказывает.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как «белое пальто» может превратиться в черное, и как высшие силы наказывают гордецов. По ее словам, такое поведение идет не от большого ума.

«У таких людей огромное, раздутое эго, тем забавнее вселенной их ставить в ситуации, когда они оказываются всеми презираемыми и униженными, и уже им начинают указывать на их ошибки», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Люди с синдромом белого пальто никогда никого не слушают и считают только свой опыт бесценным, добавила экстрасенс.

«Они навязывают всем свою точку зрения, с ними невозможно общаться, и они очень часто платят одиночеством за свою спесь. Высшие силы не наказывают таких людей в обычном понимании, а как бы вразумляют, то есть ставят их в те ситуации, когда им приходится умерить свою гордыню», — пояснила Алиева.

Если человек не понимает с первого раза, то высшие силы будут его снова и снова ставить в трудные жизненные ситуации, чтобы он наконец понял, что так себя вести нельзя. Если же человек все равно ничего не понимает, то считается, что он не прошел свой путь, не вырос духовно, и вселенная просто перестанет давать ему шансы, просто забудет о нем, заключила собеседница издания.

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