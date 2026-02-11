Туры не «вкайф»: суд изучил жалобы туристов на водителя, запретившего им ходить в туалет

Новогоднее путешествие из Перми в Астану обещало быть праздничным, но превратилось в испытание на прочность. Группа туристов, купившая тур у компании с многообещающим названием «Туры вкайф», столкнулась с чередой нарушений, которые в итоге пришлось расхлебывать уже в суде. Об этом пишет «Главный региональный» .

Все пошло не так с самого начала. Автобус опоздал, экскурсионная программа из-за позднего прибытия фактически сорвалась, а вместо обещанного отеля путешественников заселили в вариант подешевле. Но главные испытания ждали в дороге. Водитель транспортного средства, судя по описаниям пассажиров, чувствовал себя если не капитаном корабля, то как минимум диктатором на колесах. Он запрещал пользоваться туалетом, не разрешал закрывать шторки на окнах и отказался везти пассажиров до Челябинска по согласованному маршруту. На замечания реагировал грубо, доводя градус напряжения в салоне до точки кипения.

Терпеть такое «вкайф» туристы не захотели и обратились в суд. Правоохранительные органы претензии признали обоснованными. Сумма, которую обязали выплатить туроператора, перевалила за 167 тысяч рублей. В нее вошли стоимость тура, компенсация морального вреда и штрафные санкции.

Представитель компании попытался перевести стрелки на стороннего перевозчика, подтвердив факт замены автобуса, но суд такие аргументы не убедили. Ответственность за качество услуги несет тот, кто ее продал, а не тот, кого наняли в субподряд.

