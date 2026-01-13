Биография известной фамилии получила неожиданное продолжение в условиях специальной военной операции. Сергей Солженицын, двоюродный племянник писателя Александра Солженицына, служит в добровольческом отряде «БАРС-37» группировки войск «Днепр» под позывным Самуэль. Его история, рассказанная RT , демонстрирует, как личный профессиональный опыт гражданских специалистов применяется для решения практических задач на передовой.

Сергей Солженицын, имеющий опыт работы в оборонном секторе и руководства полигоном, занимается обслуживанием и испытанием радиоэлектронных систем. Он также участвовал в модернизации беспилотной танкетки, помогав установить на нее автоматический гранатомет АГС-17. Этот кейс иллюстрирует тренд на адаптацию гражданских технологий и инженерной мысли под тактические нужды непосредственно в зоне боевых действий.

В своем интервью боец затронул тему наследия фамилии, отметив, что в советское время она создавала определенные сложности, вплоть до отказа в приеме в комсомол. Этот исторический контекст добавляет истории символический резонанс, демонстрируя личный выбор человека, чья семейная история была тесно связана с драматическими поворотами страны.

Креативность, о которой рассказал Сергей, проявляется и в его военной службе. Изначально планировавший войти в состав танковой армии как механик-водитель, он в итоге нашел применение своим навыкам в сборке и испытаниях техники в составе добровольческого отряда. Подобная гибкость в использовании человеческого капитала является ключевым фактором эффективности современных формирований.

Ранее издание 47news сообщало, что ветеран СВО не может получить выплаты и жилье год после ранения на СВО.