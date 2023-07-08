«Племянница называла его няней»: заботливый брат погиб на передовой в первые дни СВО

Анатолий Сотников с детства был «мужичком». И хотя он — младший в семье, будущий ВДВшник всегда был стеной для своих старших сестер. Никто не удивился, когда парень решил связать свою жизнь с армией и пошел защищать Родину.

Толя вырос в Чите, и каждый знал его как безотказного товарища. Знакомые дети прикатывали к дому Сотниковых свои поломанные велосипеды, чтобы Толя их починил, а племянница называла молодого дядю няней. И суровый борец, не стесняясь, пускался в пляс с малышкой и затягивал песни.

Сестра Анатолия, Елена, отмечает, что Толя занимался греко-римской борьбой с шести лет, успел получить первый спортивный разряд. Сотников защищал честь города на региональных, краевых и всероссийских турнирах, где занимал призовые места. Медалей и кубков было много.

«Добродушный и отзывчивый, Толя легко находил друзей, был смелым. С брата брали пример и уважали», — подчеркивает сестра в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По окончании девяти классов парень поступил в Забайкальский транспортный техникум и стал учиться на механика. Оттуда его и призвали в армию на срочную службу, а 22 июня 2021 года давняя мечта стать десантником сбылась: Анатолия распределили в ВДВ, и он уехал в Улан-Удэ. Начал, как полагается, в звании рядового, а позже стал гвардии ефрейтором и получил должность оператора-наводчика.

В первых рядах он отправился на фронт, когда началась спецоперация. И погиб на третий день, в Херсоне.

«Мы долго не могли найти информацию о том, что же произошло. Оказалось, по пути сломался БМП. Под минометным обстрелом Толя с товарищами ремонтировал технику, но в итоге он погиб», — вздыхает Сотникова.

Полную историю бойца Анатолия Сотникова читайте здесь.