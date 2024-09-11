Украинский военнопленный Дмитрий Мирончик в беседе с RT рассказал об обстановке в ВСУ и рассказал о негуманной вседозволенности, которая там царит.

Дмитрий Мирончик — уроженец Украины. Ему 56 лет и он имеет хронические заболевания, с которыми в цивилизованных странах в армию не берут. Однако его быстро мобилизовали в ВСУ, несмотря на предпенсионный возраст и проблемы со здоровьем. По словам Мирончика, в ряды украинской армии забирают даже инвалидов, так как людей не хватает.

Однако больше всего поражает украинца то, как к подчиненным относятся командиры. Он вспоминает их безжалостность и равнодушие: всех, кто серьезно ранен или убит оставляют лежать на поле боя. Трупы не забирают и не передают родным.

Ранее сообщалось, что масштабное контрнаступление началось в Курской области. ВС РФ активно выдавливают врага из региона.