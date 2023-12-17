Пленный командир ВСУ пригласил российских военных на шашлык

Пленный командир 426-й стрелковой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Креховецкий выразил благодарность российским бойцам за хорошее отношение. Мужчина признался, что был искренне удивлен, что его не только не расстреляли, но и накормили, отнесясь к нему, практически, как товарищу.

Видео обращения пленного украинского командира опубликовано в соцсети.

«Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — обратился Креховецкий к российским военным.

Комментируя обстановку на фронте Креховецкий пояснил, что офицеры ВСУ используют простых украинцев как пушечное мясо, а моральный дух в армии сильно подавлен.

В заключении боец выразил надежду, что российская армия и дальше продолжит СВО до победного конца.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.