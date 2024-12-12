Пленный рассказал, что в ВСУ настраивают выбирать самоубийство вместо плена

Перед отправкой в Курскую область на украинских солдат оказывается серьезное психологическое давление. Об этом сообщил военнопленный Иван Сова. Видео с ним опубликовало Минобороны РФ.

По словам пленного, военнослужащие Вооруженных сил Украины подвергаются серьезной психологической обработке перед отправкой в Курскую область. Сообщается, что украинских солдат настраивают на крайние меры: в случае попадания в плен им рекомендуют покончить с собой и «зацепить» противника.

Иван Сова и его товарищи оказались в Курской области после того, как их позиции атаковали FPV-дроны. В ходе столкновения российские военные предложили украинским солдатам сдаться. Ивана ранили в бою. Но благодаря быстрой медицинской помощи со стороны российских бойцов ему удалось выжить.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, как проходил обучение в Польше по стандартам НАТО.