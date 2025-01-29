В США назвали примерные потери Украины в ходе отступления от Великой Новоселки

Несколько сотен человек могли составить потери украинцев при освобождении российскими военными населенного пункта Великие Новоселки, что в ДНР. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на аналитика компании Black Bird Group Паси Паройнена, покинуть поселок практически было невозможно.

В воскресенье, 26 января, МО РФ докладывало об освобождении поселка подразделениями группировки войск «Восток». Тогда приводились данные, что украинцы потеряли в сражениях до 150 человек.

Американский эксперт придерживается мнения о больших потерях со стороны ВСУ. В публикации указывается, что «несколько сотен украинских солдат были убиты или взяты в плен». По словам аналитика, для отступления было необходимо перейти реку без мостов и свыше километра пробираться по затопленной водой равнине. Из проведенного анализа он сделал вывод, что у украинцев «почти не было возможности» покинуть эту позицию.

Ранее сообщалось о том, что на границе Украины и Белоруссии стянули порядка 15 тыс. ВСУшников.