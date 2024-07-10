Пленум Московской областной организации ветеранов прошел в Красногорске

Пленум Московского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов прошел в Красногорске под руководством председателя организации Виктора Пикуля. В мероприятии приняли участие министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, глава Красногорска Дмитрий Волков, директор Российского госархива кинофотодокументов Николай Пестов.

«Мы стараемся всячески поддерживать проекты организации — ветераны регулярно становятся лауреатами ежегодной премии губернатора Московской области за социально-значимые инициативы. Также организация участвует в грантовом конкурсе, который Министерство информации и молодежной политики Московской области проводит совместно с Фондом президентских грантов в рамках развития гражданского общества», — отметила Швелидзе.

Мероприятие открылось с церемонии возложения цветов к памятнику Фронтовому кинооператору. После этого участники обсудили вопросы сотрудничества России и Белоруссии в части сохранения исторической памяти и задачи ветеранских организаций по поддержке участников СВО. Также представили выставку исторических фотографий и документальный фильм 1944 года «Освобождение Советской Белоруссии».

На пленуме участница Великой Отечественной войны Мария Ивановна Кудрявцева вручила представителям регионального отделения «Движения Первых» «Наказ ветеранов Московской области молодежи в ходе подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»».

В завершение активистам МООВ вручили юбилейную медаль «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».